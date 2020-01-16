Проксима

Режиссер: Алис Винокур

Жанры: Боевик, Драма.

Сара – астронавт, которая проходит подготовку в России для последней экспедиции перед полетом на Марс. Ее партнер по полету Майк помогает ей справиться с запредельными нагрузками и поддерживает эмоционально перед расставанием с дочерью. Старт миссии «Проксима» должен состояться на космодроме Байконур.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Алис Винокур, Жан-Стефан Брон

В ролях: Ева Грин,Зели Булан, Мэтт Диллон, Алексей Фатеев, Ларс Айдингер, Сандра Хюллер, Тронд-Эрик Вэссэл, Нэнси Тейт, Грегуар Колен, Игорь Филиппов

Музыка: Рюити Сакамото