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Проксима

Режиссер:Алис Винокур
Жанры: Боевик, Драма.

Сара – астронавт, которая проходит подготовку в России для последней экспедиции перед полетом на Марс. Ее партнер по полету Майк помогает ей справиться с запредельными нагрузками и поддерживает эмоционально перед расставанием с дочерью. Старт миссии «Проксима» должен состояться на космодроме Байконур.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Алис Винокур, Жан-Стефан Брон
В ролях:Ева Грин,Зели Булан, Мэтт Диллон, Алексей Фатеев, Ларс Айдингер, Сандра Хюллер, Тронд-Эрик Вэссэл, Нэнси Тейт, Грегуар Колен, Игорь Филиппов
Музыка:Рюити Сакамото
Производство:Франция, Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:16 января 2020
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