Проклятые

Режиссер: Люк Джейден Савицки

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.

Хэллоуин – время забавных переодеваний, застолий и безобидных пугалок. Но только не в том случае, если вы стали жертвой проклятия «Письма смерти».

По жуткой традиции бедолага, получивший зловещее письмо, обязан сразу же переправить его другому адресату. В противном случае проклятие начнёт действовать, и несчастного станут преследовать темные силы, способные довести до безумия. Однажды утром в канун Хэллоуина Джеймс обнаружил такое письмо на пороге своего дома. Глупостями вроде историй о призраках ему заниматься было некогда, и он, недолго думая, сжег послание. Чем привел в ужас жену, дочь и сына, которые верили в силу «Письма смерти». Проклятие сбылось, а семью ждёт самая страшная ночь в их жизни.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Люк Джейден Савицки, Дайан Мишель

В ролях: Аврора Перрино, Джейден Пайнер, Джилл Мари Джонс, Роб Забрески, Чарли Палмер Ротуэлл, Reuben Blumenstein, Kaden Brosowski, Дуайт Генри, Anthony Kurkowski, Felix McCarthy

