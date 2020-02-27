Проклятый дом 2

Режиссер: Трэвис Стивенс

Жанры: Ужасы.

Дон Коч при всей своей привлекательности и харизме, не очень преуспел в жизни. Его жена беременна, и супруги приобретают недорогой дом, требующий ремонта. Чтобы подготовить жилье к важному событию в жизни, Дон решает сам взяться за его восстановление, но у здания есть мрачное прошлое, с которым новому владельцу, похоже, не совладать.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Трэвис Стивенс, Трент Хаага, Пол Джонстоун

В ролях: СМ Панк, Триесте Келли Данн, Сара Брукс, Элисса Даулинг, Карен Водич, Трэвис Дельгадо, Маршалл Бин, Эниш Джетмалани, Бишоп Стивенс, Тоня Кэй

Музыка: Стив Альбини, Элисон Чесли, Тим Мидьетт