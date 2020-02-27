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Проклятый дом 2

Режиссер:Трэвис Стивенс
Жанры: Ужасы.

Дон Коч при всей своей привлекательности и харизме, не очень преуспел в жизни. Его жена беременна, и супруги приобретают недорогой дом, требующий ремонта. Чтобы подготовить жилье к важному событию в жизни, Дон решает сам взяться за его восстановление, но у здания есть мрачное прошлое, с которым новому владельцу, похоже, не совладать.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Трэвис Стивенс, Трент Хаага, Пол Джонстоун
В ролях:СМ Панк, Триесте Келли Данн, Сара Брукс, Элисса Даулинг, Карен Водич, Трэвис Дельгадо, Маршалл Бин, Эниш Джетмалани, Бишоп Стивенс, Тоня Кэй
Музыка:Стив Альбини, Элисон Чесли, Тим Мидьетт
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
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Северное сияниеЗеленый зал
c 27 по 28 февраля
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Северное сияниеБордовый зал
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c 29 февраля по 1 марта
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