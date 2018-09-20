Проклятие монахини
Режиссер:Корин Харди
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Гари Доберман, Джеймс Ван
В ролях:Демиан Бишир, Таисса Фармига, Йонас Блоке, Бонни Ааронс, Ингрид Бису, Шарлотта Хоуп, Сандра Телес, Аугуст Матуро, Jack Falk, Линетт Газа
Музыка:Абель Коженёвски
В ролях:Демиан Бишир, Таисса Фармига, Йонас Блоке, Бонни Ааронс, Ингрид Бису, Шарлотта Хоуп, Сандра Телес, Аугуст Матуро, Jack Falk, Линетт Газа
Музыка:Абель Коженёвски
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 сентября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:20 сентября 2018
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