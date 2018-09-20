Проклятие монахини

Режиссер: Корин Харди

Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Гари Доберман, Джеймс Ван

В ролях: Демиан Бишир, Таисса Фармига, Йонас Блоке, Бонни Ааронс, Ингрид Бису, Шарлотта Хоуп, Сандра Телес, Аугуст Матуро, Jack Falk, Линетт Газа

Музыка: Абель Коженёвски