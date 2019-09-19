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Проклятие «Мэри»

Режиссер:Майкл Гои
Жанры: Ужасы.

Глава семейства Дэвид покупает яхту на аукционе. Он надеется начать новый бизнес по морским перевозкам, и яхта «Мэри» должна стать счастливым билетом для него и его семьи. Но чем дальше в море уходит лодка, тем более жуткие вещи начинают происходить на борту.

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Энтони Джазвински
В ролях:Гари Олдман, Дженнифер Эспозито, Эмили Мортимер, Оуэн Тиг, Стефани Скотт, Майкл Лэндис Мануэль Рульфо, Натали Жан, Хлоя Перрин, Клер Бирн
Музыка:The Newton Brothers
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2019
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