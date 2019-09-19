Проклятие «Мэри»

Режиссер: Майкл Гои

Жанры: Ужасы.

Глава семейства Дэвид покупает яхту на аукционе. Он надеется начать новый бизнес по морским перевозкам, и яхта «Мэри» должна стать счастливым билетом для него и его семьи. Но чем дальше в море уходит лодка, тем более жуткие вещи начинают происходить на борту.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Энтони Джазвински

В ролях: Гари Олдман, Дженнифер Эспозито, Эмили Мортимер, Оуэн Тиг, Стефани Скотт, Майкл Лэндис Мануэль Рульфо, Натали Жан, Хлоя Перрин, Клер Бирн

Музыка: The Newton Brothers