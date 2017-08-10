Проклятие Аннабель: Зарождение зла
Режиссер:Дэвид Ф. Сандберг
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта. Но в новом доме в жизнь сироток приходит сущий кошмар, когда одна из коллекционных кукол по имени Аннабель начинает кровавую охоту на своих жертв.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Гари Доберман
В ролях:Миранда Отто, Стефани Сигман, Лулу Уилсон, Талита Бейтман, Энтони ЛаПалья, Алисия Вела-Бэйли, Керри О’Мэлли, Филиппа Култхард, Адам Бартли, Самара Ли
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
В ролях:Миранда Отто, Стефани Сигман, Лулу Уилсон, Талита Бейтман, Энтони ЛаПалья, Алисия Вела-Бэйли, Керри О’Мэлли, Филиппа Култхард, Адам Бартли, Самара Ли
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2017
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