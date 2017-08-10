Проклятие Аннабель: Зарождение зла

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг

Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта. Но в новом доме в жизнь сироток приходит сущий кошмар, когда одна из коллекционных кукол по имени Аннабель начинает кровавую охоту на своих жертв.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Гари Доберман

В ролях: Миранда Отто, Стефани Сигман, Лулу Уилсон, Талита Бейтман, Энтони ЛаПалья, Алисия Вела-Бэйли, Керри О’Мэлли, Филиппа Култхард, Адам Бартли, Самара Ли

Музыка: Бенджамин Уоллфиш