Проклятие Аннабель 3
Режиссер:Гари Доберман
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Гари Доберман, Джеймс Ван
В ролях:Маккенна Грейс, Мэдисон Айсмен, Кэти Сариф, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Майкл Чимино, Самара Ли, Кензи Каплан, Шаде Катарина, Майкл Патрик МакГилл
Музыка:Джозеф Бишара
В ролях:Маккенна Грейс, Мэдисон Айсмен, Кэти Сариф, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Майкл Чимино, Самара Ли, Кензи Каплан, Шаде Катарина, Майкл Патрик МакГилл
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
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