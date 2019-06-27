Проклятие Аннабель 3

Режиссер: Гари Доберман

Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Гари Доберман, Джеймс Ван

В ролях: Маккенна Грейс, Мэдисон Айсмен, Кэти Сариф, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Майкл Чимино, Самара Ли, Кензи Каплан, Шаде Катарина, Майкл Патрик МакГилл

Музыка: Джозеф Бишара