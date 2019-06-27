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Проклятие Аннабель 3

Режиссер:Гари Доберман
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Гари Доберман, Джеймс Ван
В ролях:Маккенна Грейс, Мэдисон Айсмен, Кэти Сариф, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Майкл Чимино, Самара Ли, Кензи Каплан, Шаде Катарина, Майкл Патрик МакГилл
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
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Северное сияниеПремьер зал
27 июня
21:15 (300)
28 июня
10:20 (300)
12:30 (350)
16:55 (350)
21:15 (300)
c 29 по 30 июня
10:20 (300)
12:30 (350)
16:55 (390)
21:15 (300)
c 1 по 3 июля
10:20 (200)
12:30 (300)
16:55 (300)
21:15 (300)
Северное сияниеБордовый зал
27 июня
23:05 (300)
28 июня
14:45 (300)
18:55 (390)
23:05 (300)
c 29 по 30 июня
14:45 (390)
18:55 (390)
23:05 (300)
c 1 по 3 июля
14:45 (200)
18:55 (250)
23:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 по 30 июня
20:45 (1000 р.)
22:55 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 27 по 30 июня
17:35 (700 р.)
19:45 (700 р.)
21:55 (700 р.)
00:05 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 27 по 28 июня
12:30 (150 р.)
c 29 по 30 июня
12:30 (200 р.)

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