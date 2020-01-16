Проклятие
Режиссер:Николас Пеш
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Николас Пеш, Такаси Симидзу, Джеффри Бюхлер
В ролях:Андреа Райзборо, Демиан Бичир, Джон ЧоБетти Гилпин, Лин Шэй, Джеки Уивер, Тара Вествуд, Джанко Бэйли, Дэвид Браун, Зои Фиш
Музыка:The Newton Brothers
В ролях:Андреа Райзборо, Демиан Бичир, Джон ЧоБетти Гилпин, Лин Шэй, Джеки Уивер, Тара Вествуд, Джанко Бэйли, Дэвид Браун, Зои Фиш
Музыка:The Newton Brothers
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:16 января 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:16 января 2020
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