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Проклятие

Режиссер:Николас Пеш
Жанры: Ужасы.

После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Николас Пеш, Такаси Симидзу, Джеффри Бюхлер
В ролях:Андреа Райзборо, Демиан Бичир, Джон ЧоБетти Гилпин, Лин Шэй, Джеки Уивер, Тара Вествуд, Джанко Бэйли, Дэвид Браун, Зои Фиш
Музыка:The Newton Brothers
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:16 января 2020
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 16 по 19 января
23:15 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 16 по 17 января
12:35 (150 р.)
16:35 (300 р.)
20:35 (300 р.)
22:30 (300 р.)
00:25 (250 р.)
c 18 по 19 января
12:35 (200 р.)
16:35 (300 р.)
20:35 (300 р.)
22:30 (300 р.)
00:25 (250 р.)
Северное сияниеБордовый зал
16 января
22:10 (300)
17 января
10:40 (300)
12:30 (300)
14:20 (300)
16:15 (300)
20:20 (390)
22:10 (300)
c 18 по 19 января
10:40 (300)
12:30 (300)
14:20 (390)
16:15 (390)
20:20 (390)
22:10 (300)
c 20 по 22 января
10:40 (200)
12:30 (200)
14:20 (200)
16:15 (200)
20:20 (250)
22:10 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 16 по 19 января
23:00 (300)
c 20 по 22 января
23:00 (200)

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