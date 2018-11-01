Проигранное место

Режиссер: Надежда Михалкова

Жанры: Ужасы.

Среди старшеклассников бытует легенда о «проигранном месте» в кинотеатре – говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места».

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Олег Пресняков, Владимир Пресняков

В ролях: Анна Михалкова, Алексей Дякин, Ирина Мартыненко, Алексей Мартынов, Никита Еленев, Сергей Городничий, Валентина Ляпина, Анастасия Акатова, Арам Вардеванян, Ольга Озоллапиня

Музыка: Игорь Вдовин