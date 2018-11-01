Проигранное место
Режиссер:Надежда Михалкова
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Среди старшеклассников бытует легенда о «проигранном месте» в кинотеатре – говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места».
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Олег Пресняков, Владимир Пресняков
В ролях:Анна Михалкова, Алексей Дякин, Ирина Мартыненко, Алексей Мартынов, Никита Еленев, Сергей Городничий, Валентина Ляпина, Анастасия Акатова, Арам Вардеванян, Ольга Озоллапиня
Музыка:Игорь Вдовин
В ролях:Анна Михалкова, Алексей Дякин, Ирина Мартыненко, Алексей Мартынов, Никита Еленев, Сергей Городничий, Валентина Ляпина, Анастасия Акатова, Арам Вардеванян, Ольга Озоллапиня
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:01 ноября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:01 ноября 2018
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