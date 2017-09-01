135662

Про любовь. Только для взрослых

Режиссер:Нигина Сайфуллаева, Павел Руминов, Наталья Меркулова
Жанры: Комедия.

Москва, лето.

Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь.

Наши герои – это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.

В ролях:Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Юрий Колокольников, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова, Александр Паль, Максим Матвеев
Музыка:Энн Никитин
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:01 сентября 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
27 августа
19:50 (299)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
27 августа
21:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
27 августа
17:15 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?