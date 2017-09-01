Про любовь. Только для взрослых
Режиссер:Нигина Сайфуллаева, Павел Руминов, Наталья Меркулова
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Москва, лето.
Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь.
Наши герои – это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.
В ролях:Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Юрий Колокольников, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова, Александр Паль, Максим Матвеев
Музыка:Энн Никитин
Музыка:Энн Никитин
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:01 сентября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:01 сентября 2017
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