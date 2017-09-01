Про любовь. Только для взрослых

Режиссер: Нигина Сайфуллаева, Павел Руминов, Наталья Меркулова

Жанры: Комедия.

Москва, лето.

Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь.

Наши герои – это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.

В ролях: Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Юрий Колокольников, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова, Александр Паль, Максим Матвеев

Музыка: Энн Никитин