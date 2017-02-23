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Призраки Элоиз

Режиссер:Роберт Легато
Жанры: Ужасы, Триллер.

На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Кристофер Боррелли
В ролях:Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, П.Дж. Бирн, Николь Форестер, Эмбер Вилан, Джордан Тровиллион, Рики Уэйн
Музыка:Ронен Лэнда
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2017
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 23 по 26 февраля
22:00 (300)
c 27 февраля по 1 марта
22:00 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 23 по 26 февраля
13:10 (350)
16:55 (350)
22:45 (300)
c 27 февраля по 1 марта
13:10 (150)
16:55 (150)
22:45 (200)

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