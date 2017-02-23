Призраки Элоиз

Режиссер: Роберт Легато

Жанры: Ужасы, Триллер.

На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Кристофер Боррелли

В ролях: Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, П.Дж. Бирн, Николь Форестер, Эмбер Вилан, Джордан Тровиллион, Рики Уэйн

Музыка: Ронен Лэнда