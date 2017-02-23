Призраки Элоиз
Режиссер:Роберт Легато
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Кристофер Боррелли
В ролях:Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, П.Дж. Бирн, Николь Форестер, Эмбер Вилан, Джордан Тровиллион, Рики Уэйн
Музыка:Ронен Лэнда
В ролях:Элиза Душку, Роберт Патрик, Чейс Кроуфорд, Брэндон Т. Джексон, Мартин Клебба, П.Дж. Бирн, Николь Форестер, Эмбер Вилан, Джордан Тровиллион, Рики Уэйн
Музыка:Ронен Лэнда
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2017
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