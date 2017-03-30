Призрак в доспехах

Режиссер: Руперт Сандерс

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Драма.

Недалекое будущее. Жизнь людей определяется кибертехнологиями, а «нейронные имплантаты», вживленные в мозг, стали обычным делом. Единственный в своем роде гибрид человека и киборга, Майор работает на элитное подразделение Бюро Общественной безопасности, известное как «Девятый отдел» и возглавляемое Дайсукэ Арамаки. По поручению компании Hanka Robotics она должна вычислить террористов, действующих под руководством хитроумного хакера по прозвищу Кукловод, который обнаружил уязвимость нанотехнологии, что позволило ему «взламывать» сознание обычных людей.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Джейми Мосс, Масамунэ Сиро

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Жюльет Бинош, Майкл Уинкотт, Йохан Филип Асбек, Рила Фукусима, Такеши Китано, Чин Хань, Кристофер Оби, Джозеф Науфаху

Музыка: Клинт Мэнселл