Призрак дома Бриар

Режиссер: Шелдон Уилсон

Жанры: Триллер, Ужасы.

В 1997 году обыкновенная американская семья Андерсонов бесследно исчезла прямо из своего дома в маленьком городке.

На месте событий не было найдено ни одного тела и ни одной улики, которые могли бы привести к разгадке происшедшего. Спустя 17 лет туда переезжает молодая женщина по имени Джени со своим молчаливым девятилетним сыном Адрианом. Местные жители, не считая нескольких глупых мальчишек, сторонятся ее нового жилища, но ей удается найти девочку-подростка Анджелу, которая соглашается стать няней для ее ребенка.

Отец девушки — тот самый полицейский, который расследовал случившееся и до сих пор не может забыть об этом. Через некоторое время полиция обнаруживает пропажу одного мужчины, а неподалеку от злосчастного дома найдено место зверских жертвоприношений. Неведомое зло пробудилось вновь. Смогут ли герои пережить нападение демона?

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Шелдон Уилсон

В ролях: Джоделль Ферланд, Санни Сулджик, Паскаль Хаттон, Энтони Конечни, Джонатан Уайтселл, Джейк Крокер, Шанель Пелозо, Рукия Бернард, Локлин Манро, Майкл Роджерс

Музыка: Мэттью Роджерс