Призрачный патруль

Режиссер: Тони Уэст

Жанры: Ужасы, Комедия.

Ведущие успешного телешоу «Призрачный патруль» прекрасно справляются с ролью умелых охотников за привидениями и прочей нечистью. До тех пор пока не оказываются в заброшенном особняке, полном паранормальных секретов. Как не опозориться перед поклонниками шоу и не умереть от страха?

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Тони Уэст, Дэвид Клейтон Роджерс, Марк Райли

В ролях: Марта Игареда, Крис Гир, Тина Ивлев, Дэвид Ньюман, Хосе Мария Де Тавира, Сеселия Антониетта, Нури Бланко, Пабло Гиса Кёстингер, Эмилио Савинни, Марк Райли

Музыка: Марк Сэйфритц