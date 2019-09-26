Призрачный патруль
Режиссер:Тони Уэст
Жанры: Ужасы, Комедия.
Жанры: Ужасы, Комедия.
Ведущие успешного телешоу «Призрачный патруль» прекрасно справляются с ролью умелых охотников за привидениями и прочей нечистью. До тех пор пока не оказываются в заброшенном особняке, полном паранормальных секретов. Как не опозориться перед поклонниками шоу и не умереть от страха?
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Тони Уэст, Дэвид Клейтон Роджерс, Марк Райли
В ролях:Марта Игареда, Крис Гир, Тина Ивлев, Дэвид Ньюман, Хосе Мария Де Тавира, Сеселия Антониетта, Нури Бланко, Пабло Гиса Кёстингер, Эмилио Савинни, Марк Райли
Музыка:Марк Сэйфритц
В ролях:Марта Игареда, Крис Гир, Тина Ивлев, Дэвид Ньюман, Хосе Мария Де Тавира, Сеселия Антониетта, Нури Бланко, Пабло Гиса Кёстингер, Эмилио Савинни, Марк Райли
Музыка:Марк Сэйфритц
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 сентября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:26 сентября 2019
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