Призрачная красота

Режиссер: Дэвид Фрэнкел

Жанры: Драма.

Говард Инлет живет в Нью-Йорке и заведует крупной рекламной компанией. Недавно он потерял сына, и эта трагедия стала причиной его глубочайшей депрессии. В отчаянии Говард начинает писать письма, обращаясь к Любви, Времени и Смерти с вопросами о том, почему Вселенная так несправедлива к нему. И вдруг он получает ответ. Сначала он знакомится со Смертью в лице пожилой женщины по имени Бриджит, затем встречает девушку по имени Эйми Мур – Любовь, и парня Раффи – Время. Все они стремятся помочь герою пережить прошлое, а тем временем, его друзья Клэр, Уит и Саймон пытаются вернуть Говарда к нормальной жизни.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Аллан Лоб

В ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кейт Уинслет, Майкл Пенья, Хелен Миррен, Наоми Харрис, Кира Найтли, Джейкоб Латимор, Энн Дауд, Лиза Колон-Зайас

Музыка: Теодор Шапиро