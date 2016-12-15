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Призрачная красота

Режиссер:Дэвид Фрэнкел
Жанры: Драма.

Говард Инлет живет в Нью-Йорке и заведует крупной рекламной компанией. Недавно он потерял сына, и эта трагедия стала причиной его глубочайшей депрессии. В отчаянии Говард начинает писать письма, обращаясь к Любви, Времени и Смерти с вопросами о том, почему Вселенная так несправедлива к нему. И вдруг он получает ответ. Сначала он знакомится со Смертью в лице пожилой женщины по имени Бриджит, затем встречает девушку по имени Эйми Мур – Любовь, и парня Раффи – Время. Все они стремятся помочь герою пережить прошлое, а тем временем, его друзья Клэр, Уит и Саймон пытаются вернуть Говарда к нормальной жизни.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Аллан Лоб
В ролях:Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кейт Уинслет, Майкл Пенья, Хелен Миррен, Наоми Харрис, Кира Найтли, Джейкоб Латимор, Энн Дауд, Лиза Колон-Зайас
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Дата релиза:15 декабря 2016
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 22 по 23 декабря
14:15 (200 р.)
23:40 (200 р.)
c 24 по 25 декабря
21:35 (250 р.)
c 26 по 28 декабря
21:35 (200 р.)
АврораОсновной зал
c 22 по 23 декабря
21:00 (150)
c 24 по 25 декабря
19:20 (200)
c 26 по 28 декабря
19:20 (150)
Мираж СинемаКинозал №5
c 22 по 25 декабря
18:20 (300 р.)
20:30 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
22 декабря
21:05 (250)
23:00 (200)
23 декабря
13:20 (200)
15:15 (200)
17:10 (250)
19:10 (250)
21:05 (250)
23:00 (200)
c 24 по 25 декабря
13:20 (300)
17:25 (300)
19:20 (300)
21:20 (300)
c 26 по 28 декабря
13:20 (150)
17:25 (250)
19:20 (250)
21:20 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 22 по 23 декабря
20:15 (250)
22:05 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 24 по 25 декабря
18:05 (300)
c 26 по 28 декабря
18:05 (250)
31 декабря
18:05 (300)

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