Привидение

Режиссер: Майкл Сакси

Жанры: Фэнтези, Драма, Мелодрама.

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро – это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Джесси Эндрюс, Дэвид Левитан

В ролях: Энгаури Райс, Джастис Смит, Дженни Росс, Лукас Джейд Зуманн, Rory McDonald, Кэти Дуглас. Джейкоб Баталон, Иэн Александр, Шон Джонс, Колин Форд

Музыка: Эллиотт Вилер