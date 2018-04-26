Привидение
Режиссер:Майкл Сакси
Жанры: Фэнтези, Драма, Мелодрама.
Жанры: Фэнтези, Драма, Мелодрама.
Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро – это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джесси Эндрюс, Дэвид Левитан
В ролях:Энгаури Райс, Джастис Смит, Дженни Росс, Лукас Джейд Зуманн, Rory McDonald, Кэти Дуглас. Джейкоб Баталон, Иэн Александр, Шон Джонс, Колин Форд
Музыка:Эллиотт Вилер
В ролях:Энгаури Райс, Джастис Смит, Дженни Росс, Лукас Джейд Зуманн, Rory McDonald, Кэти Дуглас. Джейкоб Баталон, Иэн Александр, Шон Джонс, Колин Форд
Музыка:Эллиотт Вилер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 апреля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:26 апреля 2018
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