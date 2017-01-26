Притяжение

Режиссер: Фёдор Бондарчук

Жанры: Фантастика.

Фантастическая антиутопия от Федора Бондарчука расскажет о первом инопланетном вторжении в российскую столицу. Покой обычного спального района Москвы нарушается огромным светящимся НЛО. Спецслужбы, не сумев выйти на контакт с загадочным космическим судном, сбивают его. В районе крушения начинается экстренная эвакуация местных жителей. Тем временем военные и специалисты по изучению внеземных цивилизаций пытаются разобраться, с чем пожаловали незваные гости.

Продолжительность: 130 мин

Сценарий: Олег Маловичко, Андрей Золотарев

В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев, Антон Шпиньков, Евгений Коряковский

Музыка: Иван Бурляев