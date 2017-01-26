Притяжение
Режиссер:Фёдор Бондарчук
Жанры: Фантастика.
Жанры: Фантастика.
Фантастическая антиутопия от Федора Бондарчука расскажет о первом инопланетном вторжении в российскую столицу. Покой обычного спального района Москвы нарушается огромным светящимся НЛО. Спецслужбы, не сумев выйти на контакт с загадочным космическим судном, сбивают его. В районе крушения начинается экстренная эвакуация местных жителей. Тем временем военные и специалисты по изучению внеземных цивилизаций пытаются разобраться, с чем пожаловали незваные гости.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Олег Маловичко, Андрей Золотарев
В ролях:Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев, Антон Шпиньков, Евгений Коряковский
Музыка:Иван Бурляев
В ролях:Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев, Антон Шпиньков, Евгений Коряковский
Музыка:Иван Бурляев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 января 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:26 января 2017
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