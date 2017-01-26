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Притяжение

Режиссер:Фёдор Бондарчук
Жанры: Фантастика.

Фантастическая антиутопия от Федора Бондарчука расскажет о первом инопланетном вторжении в российскую столицу. Покой обычного спального района Москвы нарушается огромным светящимся НЛО. Спецслужбы, не сумев выйти на контакт с загадочным космическим судном, сбивают его. В районе крушения начинается экстренная эвакуация местных жителей. Тем временем военные и специалисты по изучению внеземных цивилизаций пытаются разобраться, с чем пожаловали незваные гости.

Продолжительность:130 мин
Сценарий:Олег Маловичко, Андрей Золотарев
В ролях:Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев, Антон Шпиньков, Евгений Коряковский
Музыка:Иван Бурляев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 января 2017
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Северное сияниеБордовый зал
c 26 по 29 января
22:45 (300)
c 30 января по 1 февраля
22:45 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 26 по 27 января
16:40 (300)
23:10 (300)
c 28 по 29 января
16:40 (390)
23:10 (300)
c 30 января по 1 февраля
16:40 (200)
23:10 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 26 по 27 января
15:40 (300)
c 28 по 29 января
15:40 (390)
c 30 января по 1 февраля
15:40 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 26 по 27 января
11:00 (300 в 3D)
13:30 (300 в 3D)
16:00 (300 в 3D)
18:35 (390 в 3D)
21:10 (390 в 3D)
23:40 (300 в 3D)
c 28 по 29 января
11:00 (300 в 3D)
13:30 (390 в 3D)
16:00 (390 в 3D)
18:35 (390 в 3D)
21:10 (390 в 3D)
23:40 (300 в 3D)
c 30 января по 1 февраля
11:00 (200 в 3D)
13:30 (200 в 3D)
16:00 (200 в 3D)
18:35 (250 в 3D)
21:10 (250 в 3D)
23:40 (200 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
c 26 по 27 января
12:25 (350 в 3D)
14:55 (350 в 3D)
17:25 (390 в 3D)
19:55 (390 в 3D)
c 28 по 29 января
12:25 (350 в 3D)
14:55 (390 в 3D)
17:25 (390 в 3D)
19:55 (390 в 3D)
c 30 января по 1 февраля
12:25 (300 в 3D)
14:55 (300 в 3D)
17:25 (350 в 3D)
19:55 (350 в 3D)
Северное сияниеДетский зал
c 26 по 29 января
21:55 (350)
c 30 января по 1 февраля
21:55 (250)

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