Присягнувшая тьме

Режиссер: Пол Хайет

Жанры: Ужасы.

В XVII веке молодая женщина Персефона предстает перед судом по обвинению в колдовстве, и как следствие – перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив осужденной провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Персефона думала, что в святом месте она посвятит себя молитвам и служению Господу, но по прибытии её начинают мучить страшные видения, а вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души.

Продолжительность: 81 мин

Сценарий: Пол Хайет, Конал Палмер, Грегори Блэр

В ролях: Ханна Артертон, Майкл Айронсайд, Рози Дэй, Клэр Хиггинс, Дилан Гвин, Киаран МакМенамин, Фредди Картер, Шан Брекин, Аня Марсон, Кэти Шеридан

Музыка: Пол Е. Френсис