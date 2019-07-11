Присягнувшая тьме
Режиссер:Пол Хайет
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
В XVII веке молодая женщина Персефона предстает перед судом по обвинению в колдовстве, и как следствие – перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив осужденной провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Персефона думала, что в святом месте она посвятит себя молитвам и служению Господу, но по прибытии её начинают мучить страшные видения, а вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души.
Продолжительность:81 мин
Сценарий:Пол Хайет, Конал Палмер, Грегори Блэр
В ролях:Ханна Артертон, Майкл Айронсайд, Рози Дэй, Клэр Хиггинс, Дилан Гвин, Киаран МакМенамин, Фредди Картер, Шан Брекин, Аня Марсон, Кэти Шеридан
Музыка:Пол Е. Френсис
В ролях:Ханна Артертон, Майкл Айронсайд, Рози Дэй, Клэр Хиггинс, Дилан Гвин, Киаран МакМенамин, Фредди Картер, Шан Брекин, Аня Марсон, Кэти Шеридан
Музыка:Пол Е. Френсис
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
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