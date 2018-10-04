Пришельцы в доме

Режиссер: Кристоф Лауэнштайн, Вольфганг Лауэнштайн, Шон МакКормак

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно не хватает на него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не догадывается, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо у него перед носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки, и обладают к тому же совершенно удивительной способностью – перевоплощаться в любое живое существо. Луис еще никогда так не веселился, как с рядом с ними. Но он быстро понимает, что если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь им починить тарелку и улететь вместе с ними…

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Вольфганг Лауэнштайн, Кристоф Лауэнштайн, Юрген Вольф,

В ролях: Каллум Малони, Дермот Магеннис, Йен Коппингер, Пол Тайлак, Люси Кэролан, Эйн Дэйли, Эйлин Митен, Саймон Тоул, Данна Дэвис, Сьюзи Пауэр

Музыка: Мартин Лингнау, Ингмар Сюперкрюб