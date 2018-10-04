Пришельцы в доме
Режиссер:Кристоф Лауэнштайн, Вольфганг Лауэнштайн, Шон МакКормак
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно не хватает на него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не догадывается, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо у него перед носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки, и обладают к тому же совершенно удивительной способностью – перевоплощаться в любое живое существо. Луис еще никогда так не веселился, как с рядом с ними. Но он быстро понимает, что если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь им починить тарелку и улететь вместе с ними…
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Вольфганг Лауэнштайн, Кристоф Лауэнштайн, Юрген Вольф,
В ролях:Каллум Малони, Дермот Магеннис, Йен Коппингер, Пол Тайлак, Люси Кэролан, Эйн Дэйли, Эйлин Митен, Саймон Тоул, Данна Дэвис, Сьюзи Пауэр
Музыка:Мартин Лингнау, Ингмар Сюперкрюб
В ролях:Каллум Малони, Дермот Магеннис, Йен Коппингер, Пол Тайлак, Люси Кэролан, Эйн Дэйли, Эйлин Митен, Саймон Тоул, Данна Дэвис, Сьюзи Пауэр
Музыка:Мартин Лингнау, Ингмар Сюперкрюб
Производство:Германия, Люксембург, Дания
Ограничения:6+
Дата релиза:04 октября 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:04 октября 2018
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