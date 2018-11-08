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Пришелец

Режиссер:Александр Куликов
Жанры: Приключения, Фантастика, Драма.

В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Александр Карпов, Михаил Расходников, Ольга Расходникова
В ролях:Андрей Смоляков, Юрий Цурило, Григорий Сиятвинда, Максим Виторган, Александр Куликов, Анна Банщикова, Евгения Шипова
Музыка:Сергей Дудаков, Сергей Немировский
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:08 ноября 2018
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Северное сияниеКрасный зал
c 9 по 11 ноября
20:45 (390)
c 12 по 14 ноября
20:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 9 по 11 ноября
16:00 (800 р.)
c 12 по 14 ноября
16:00 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 10 по 11 ноября
10:40 (200 р.)
14:30 (300 р.)
18:20 (300 р.)
20:10 (300 р.)
c 12 по 13 ноября
10:40 (150 р.)
14:30 (200 р.)
18:20 (250 р.)
20:10 (250 р.)
14 ноября
10:20 (150 р.)
14:10 (200 р.)
18:10 (250 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
11 ноября
13:10 (390)
c 12 по 14 ноября
13:10 (200)

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