Пришелец

Режиссер: Александр Куликов

Жанры: Приключения, Фантастика, Драма.

В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Александр Карпов, Михаил Расходников, Ольга Расходникова

В ролях: Андрей Смоляков, Юрий Цурило, Григорий Сиятвинда, Максим Виторган, Александр Куликов, Анна Банщикова, Евгения Шипова

Музыка: Сергей Дудаков, Сергей Немировский