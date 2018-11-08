Пришелец
Режиссер:Александр Куликов
Жанры: Приключения, Фантастика, Драма.
Жанры: Приключения, Фантастика, Драма.
В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Александр Карпов, Михаил Расходников, Ольга Расходникова
В ролях:Андрей Смоляков, Юрий Цурило, Григорий Сиятвинда, Максим Виторган, Александр Куликов, Анна Банщикова, Евгения Шипова
Музыка:Сергей Дудаков, Сергей Немировский
В ролях:Андрей Смоляков, Юрий Цурило, Григорий Сиятвинда, Максим Виторган, Александр Куликов, Анна Банщикова, Евгения Шипова
Музыка:Сергей Дудаков, Сергей Немировский
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:08 ноября 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:08 ноября 2018
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