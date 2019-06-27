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Принцесса Мононоке

Режиссер:Хаяо Миядзаки
Жанры: Анимация, Фэнтези, Детектив, Приключения.

Юный принц Аситака, убив вепря, навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала ему, что только он сам способен изменить свою судьбу. И отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Аситака раньше никогда не видел.

И была с ними принцесса Мононоке – повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина – принца Аситаки.

Продолжительность:134 мин
Сценарий:Хаяо Миядзаки
В ролях:Юрико Исида, Ёдзи Мацуда, Цунэхико Камидзё, Юко Танака, Мицуко Мори, Каору Кобаяси, Масахико Нисимура, Акихиро Мива, Хисая Морисигэ, Суми Симамото
Музыка:Дзё Хисаиси
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:27 июня 2019
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Северное сияниеЗеленый зал
c 27 по 30 июня
18:50 (350)
c 1 по 2 июля
18:50 (250)
3 июля
17:00 (250)

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