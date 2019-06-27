Принцесса Мононоке

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Жанры: Анимация, Фэнтези, Детектив, Приключения.

Юный принц Аситака, убив вепря, навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала ему, что только он сам способен изменить свою судьбу. И отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси воевали с обитателями леса: духами, демонами и гигантскими существами, каких Аситака раньше никогда не видел.

И была с ними принцесса Мононоке – повелительница зверей и дочь волчицы. Теперь судьба всех зависит только от одного воина – принца Аситаки.

Продолжительность: 134 мин

Сценарий: Хаяо Миядзаки

В ролях: Юрико Исида, Ёдзи Мацуда, Цунэхико Камидзё, Юко Танака, Мицуко Мори, Каору Кобаяси, Масахико Нисимура, Акихиро Мива, Хисая Морисигэ, Суми Симамото

Музыка: Дзё Хисаиси