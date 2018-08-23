Принцесса и дракон
Режиссер:Марина Нефедова
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Мечтали ли вы когда-нибудь о том, чтобы попасть в сказку? Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона.
Сценарий:Василий Ровенский
В ролях:Ани Лорак, Ирина Киреева, Сергей Смирнов, Василий Дахненко, Диомид Виноградов, Константин Кожевников, Данил Щебланов, Лина Иванова, Элиза Мартиросова, Варвара Чабан
В ролях:Ани Лорак, Ирина Киреева, Сергей Смирнов, Василий Дахненко, Диомид Виноградов, Константин Кожевников, Данил Щебланов, Лина Иванова, Элиза Мартиросова, Варвара Чабан
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:23 августа 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:23 августа 2018
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