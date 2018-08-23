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Принцесса и дракон

Режиссер:Марина Нефедова
Жанры: Анимация.

Мечтали ли вы когда-нибудь о том, чтобы попасть в сказку? Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона.

Сценарий:Василий Ровенский
В ролях:Ани Лорак, Ирина Киреева, Сергей Смирнов, Василий Дахненко, Диомид Виноградов, Константин Кожевников, Данил Щебланов, Лина Иванова, Элиза Мартиросова, Варвара Чабан
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:23 августа 2018
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 23 по 26 августа
11:00 (300)
c 27 по 29 августа
11:00 (200)
АврораОсновной зал
c 23 по 24 августа
09:00 (100)
12:25 (200)
25 августа
09:00 (100)
12:45 (200)
16:05 (200)
26 августа
09:00 (100)
12:25 (200)
c 27 по 29 августа
09:00 (100)
12:25 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 23 по 24 августа
12:30 (150)
14:10 (150)
c 25 по 26 августа
12:30 (190)
14:10 (190)
c 27 по 29 августа
12:30 (150)
14:10 (150)
Северное сияниеДетский зал
c 23 по 24 августа
11:30 (300 в 3D)
13:00 (300)
14:30 (300 в 3D)
16:00 (300)
17:30 (350 в 3D)
19:00 (350)
c 25 по 26 августа
11:30 (300 в 3D)
13:00 (350)
14:30 (350 в 3D)
16:00 (350)
17:30 (350 в 3D)
19:00 (350)
27 августа
11:30 (200 в 3D)
13:00 (200)
14:30 (200 в 3D)
16:00 (200)
17:30 (250 в 3D)
19:00 (250)
28 августа
13:00 (200)
14:30 (200 в 3D)
16:00 (200)
17:30 (250 в 3D)
19:00 (250)
29 августа
11:30 (200 в 3D)
13:00 (200)
14:30 (200 в 3D)
16:00 (200)
17:30 (250 в 3D)
19:00 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 26 августа
13:00 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 23 по 24 августа
10:25 (150 р.)
c 25 по 26 августа
10:25 (200 р.)

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