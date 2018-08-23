Принцесса и дракон

Режиссер: Марина Нефедова

Жанры: Анимация.

Мечтали ли вы когда-нибудь о том, чтобы попасть в сказку? Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона.

Сценарий: Василий Ровенский

В ролях: Ани Лорак, Ирина Киреева, Сергей Смирнов, Василий Дахненко, Диомид Виноградов, Константин Кожевников, Данил Щебланов, Лина Иванова, Элиза Мартиросова, Варвара Чабан

