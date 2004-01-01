Prince: Sign o' the Times
Режиссер:Принц, Альберт Магноли
Жанры: Музыкальный, Концерт.
Жанры: Музыкальный, Концерт.
Фильм представит зрителям Принца как талантливого музыканта и композитора всех времен. Высокий статус шоу подтверждают ведущие издания мира. Rolling Stone поставил концерт на первую строчку в своем рейтинге, а Variety отметил невиданную доселе гармонию между музыкой и изображением. «Prince: Sign o' the Times» – необыкновенное путешествие в музыкальную вселенную артиста, чей талант распространился на самые разнообразные направления, от рока и соула до фанка и духовных баллад.
Продолжительность:85 мин
В ролях:Принц, Шила Э., Шина Истон, Др. Финк, Мико Уивер, Levi Seacer Jr., Эрик Лидз, Атланта Блисс, Уолли Сэффорд, Грегори Аллен Брукс
Музыка:Принц
Музыка:Принц
Производство:США, Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:20 ноября 1987
Ограничения:16+
Дата релиза:20 ноября 1987
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