Prince: Sign o' the Times

Режиссер: Принц, Альберт Магноли

Жанры: Музыкальный, Концерт.

Фильм представит зрителям Принца как талантливого музыканта и композитора всех времен. Высокий статус шоу подтверждают ведущие издания мира. Rolling Stone поставил концерт на первую строчку в своем рейтинге, а Variety отметил невиданную доселе гармонию между музыкой и изображением. «Prince: Sign o' the Times» – необыкновенное путешествие в музыкальную вселенную артиста, чей талант распространился на самые разнообразные направления, от рока и соула до фанка и духовных баллад.

Продолжительность: 85 мин

В ролях: Принц, Шила Э., Шина Истон, Др. Финк, Мико Уивер, Levi Seacer Jr., Эрик Лидз, Атланта Блисс, Уолли Сэффорд, Грегори Аллен Брукс

Музыка: Принц