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Приключения Реми

Режиссер:Антуан Блоссье
Жанры: Приключения, Мелодрама.

Приключения юного сиротки Реми, которого некогда похитил странствующий музыкант Виталис. Мальчик познает на себе все тяготы жизни в дороге, учится петь и танцевать, чтобы заработать себе на хлеб. В своем длительном путешествии по Франции Реми вместе со своим верным псом и маленькой обезьянкой познают, что такое дружба и ответственность. В конце пути ему откроется правда о его рождении, но сначала нужно позврослеть.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Антуан Блоссье, Гектор Мало
В ролях:Даниель Отой, Малом Пакуин, Виржини Ледуайен, Жонатан Заккаи, Жак Перрен, Людивин Санье, Альбан Массон, Зои Бойл, Николас Роу, Никола Даффетт
Музыка:Ромарик Лоуренс
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:25 июля 2019
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Северное сияниеДетский зал
25 июля
20:30 (350)
26 июля
11:40 (300)
16:05 (300)
20:30 (350)
c 27 по 28 июля
11:40 (300)
16:05 (350)
20:30 (350)
c 29 по 31 июля
11:40 (200)
16:05 (200)
20:30 (250)

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