Приключения Реми
Режиссер:Антуан Блоссье
Жанры: Приключения, Мелодрама.
Жанры: Приключения, Мелодрама.
Приключения юного сиротки Реми, которого некогда похитил странствующий музыкант Виталис. Мальчик познает на себе все тяготы жизни в дороге, учится петь и танцевать, чтобы заработать себе на хлеб. В своем длительном путешествии по Франции Реми вместе со своим верным псом и маленькой обезьянкой познают, что такое дружба и ответственность. В конце пути ему откроется правда о его рождении, но сначала нужно позврослеть.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Антуан Блоссье, Гектор Мало
В ролях:Даниель Отой, Малом Пакуин, Виржини Ледуайен, Жонатан Заккаи, Жак Перрен, Людивин Санье, Альбан Массон, Зои Бойл, Николас Роу, Никола Даффетт
Музыка:Ромарик Лоуренс
В ролях:Даниель Отой, Малом Пакуин, Виржини Ледуайен, Жонатан Заккаи, Жак Перрен, Людивин Санье, Альбан Массон, Зои Бойл, Николас Роу, Никола Даффетт
Музыка:Ромарик Лоуренс
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:25 июля 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:25 июля 2019
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