Приключения Реми

Режиссер: Антуан Блоссье

Жанры: Приключения, Мелодрама.

Приключения юного сиротки Реми, которого некогда похитил странствующий музыкант Виталис. Мальчик познает на себе все тяготы жизни в дороге, учится петь и танцевать, чтобы заработать себе на хлеб. В своем длительном путешествии по Франции Реми вместе со своим верным псом и маленькой обезьянкой познают, что такое дружба и ответственность. В конце пути ему откроется правда о его рождении, но сначала нужно позврослеть.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Антуан Блоссье, Гектор Мало

В ролях: Даниель Отой, Малом Пакуин, Виржини Ледуайен, Жонатан Заккаи, Жак Перрен, Людивин Санье, Альбан Массон, Зои Бойл, Николас Роу, Никола Даффетт

Музыка: Ромарик Лоуренс