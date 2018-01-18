Приключения Паддингтона 2
Режиссер:Пол Кинг
Жанры: Фэнтези, Семейный, Комедия.
Жанры: Фэнтези, Семейный, Комедия.
В антикварном магазине Лондона медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Пол Кинг, Саймон Фарнэби, Майкл Бонд
В ролях:Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Салли Хокинс, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мари-Франс Альварез, Санджив Бхаскар
Музыка:Дарио Марианелли
В ролях:Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Салли Хокинс, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мари-Франс Альварез, Санджив Бхаскар
Музыка:Дарио Марианелли
Производство:Великобритания, Франция, США
Ограничения:6+
Дата релиза:18 января 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:18 января 2018
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