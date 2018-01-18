Приключения Паддингтона 2

Режиссер: Пол Кинг

Жанры: Фэнтези, Семейный, Комедия.

В антикварном магазине Лондона медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Пол Кинг, Саймон Фарнэби, Майкл Бонд

В ролях: Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Салли Хокинс, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мари-Франс Альварез, Санджив Бхаскар

Музыка: Дарио Марианелли