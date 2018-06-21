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Режиссер:Константин Кокорев
Жанры: Документальный.

История о настоящей жизни, о счастье быть свободным. Неожиданно ровные волны Балтики, мощные океанические свеллы Камчатки, морские волны черноморского побережья, серфинг на Cеверном Ледовитом океане – это истории людей, которые живут волнами.

Продолжительность:90 мин
Музыка:Бхима Юнусов, Денис Харлашин, Владимир Крылов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:21 июня 2018
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20:20 (350)

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