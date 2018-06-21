Прибой Режиссер: Константин Кокорев

Жанры: Документальный. История о настоящей жизни, о счастье быть свободным. Неожиданно ровные волны Балтики, мощные океанические свеллы Камчатки, морские волны черноморского побережья, серфинг на Cеверном Ледовитом океане – это истории людей, которые живут волнами. Продолжительность: 90 мин Музыка: Бхима Юнусов, Денис Харлашин, Владимир Крылов Производство: Россия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 21 июня 2018

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