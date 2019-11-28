Прекрасная эпоха
Режиссер:Николя Бедос
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
Что если бы вы могли отправиться в любое время в прошлом по своему выбору? Именно такую услугу предоставляет компания, которая готова скрупулёзно восстановить детали любой эпохи на заказ. Одним из ее клиентов становится талантливый художник, переживающий кризис в отношениях со своей любимой женой. Он использует этот шанс, чтобы снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизни.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Николя Бедос
В ролях:Даниель Отой, Гийом Кане, Дория Тилье, Фанни Ардан, Пьер Ардити, Дени Подалидес, Микаэль Коэн, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet, Бруно Раффаэлли
Музыка:Николя Бедос, Анна-Софи Вернаэйэн
В ролях:Даниель Отой, Гийом Кане, Дория Тилье, Фанни Ардан, Пьер Ардити, Дени Подалидес, Микаэль Коэн, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet, Бруно Раффаэлли
Музыка:Николя Бедос, Анна-Софи Вернаэйэн
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:28 ноября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:28 ноября 2019
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