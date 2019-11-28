Прекрасная эпоха

Режиссер: Николя Бедос

Жанры: Драма, Комедия.

Что если бы вы могли отправиться в любое время в прошлом по своему выбору? Именно такую услугу предоставляет компания, которая готова скрупулёзно восстановить детали любой эпохи на заказ. Одним из ее клиентов становится талантливый художник, переживающий кризис в отношениях со своей любимой женой. Он использует этот шанс, чтобы снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизни.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Николя Бедос

В ролях: Даниель Отой, Гийом Кане, Дория Тилье, Фанни Ардан, Пьер Ардити, Дени Подалидес, Микаэль Коэн, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet, Бруно Раффаэлли

Музыка: Николя Бедос, Анна-Софи Вернаэйэн