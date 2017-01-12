Преисподняя

Режиссер: Мартин Кулховен

Жанры: Триллер, Детектив, Вестерн.

Немая акушерка по имени Лиз живет вместе с мужем и двумя детьми. С миром она общается на языке жестов, а иногда ей помогает в этом дочь. В отношениях с сыном у героини не все так гладко, но в остальном она вполне довольна своей жизнью. Но однажды в их церкви появляется новый священнослужитель, и когда Лиз впервые видит его лицо, то понимает, что отныне о покое в семье можно забыть. Проповедник, мстительный, дьявольский фанатик, считает, что за плечами женщины таится большой грех.

Продолжительность: 148 мин

Сценарий: Мартин Кулховен

В ролях: Дакота Фаннинг, Кэрис ван Хаутен, Кит Харингтон, Гай Пирс, Пол Андерсон, Карла Юри, Эмилия Джонс, Джек Рот, Уильям Хьюстон, Наоми Баттрик

Музыка: Джанки Экс-Эл