Праздничный переполох

Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано

Жанры: Комедия.

Макс, организатор мероприятий, получил крупный заказ – свадьба в замке XVIII века. Под его контролем все: не только повара, официанты, фотограф, но также атмосфера праздника и всеобщее счастье. Казалось бы, что может пойти не так? Как известно, если что-то может случиться – оно обязательно случается.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Оливье Накаш, Эрик Толедано

В ролях: Жан-Пьер Бакри, Сюзанн Клеман, Жиль Леллуш, Эй Айдара, Жан-Поль Рув

Музыка: Авишай Коэн