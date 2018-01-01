Праздничный переполох
Режиссер:Оливье Накаш, Эрик Толедано
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Макс, организатор мероприятий, получил крупный заказ – свадьба в замке XVIII века. Под его контролем все: не только повара, официанты, фотограф, но также атмосфера праздника и всеобщее счастье. Казалось бы, что может пойти не так? Как известно, если что-то может случиться – оно обязательно случается.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Оливье Накаш, Эрик Толедано
В ролях:Жан-Пьер Бакри, Сюзанн Клеман, Жиль Леллуш, Эй Айдара, Жан-Поль Рув
Музыка:Авишай Коэн
В ролях:Жан-Пьер Бакри, Сюзанн Клеман, Жиль Леллуш, Эй Айдара, Жан-Поль Рув
Музыка:Авишай Коэн
Производство:Le sens de la fête
Ограничения:16+
Дата релиза:01 января 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:01 января 2018
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