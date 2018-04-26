Правда или действие

Режиссер: Джефф Уодлоу

Жанры: Ужасы, Триллер.

Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Майкл Рейш, Джиллиан Джейкобс, Кристофер Роач

В ролях: Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин, Софи Тэйлор Али, Нолан Джерард Фанк, Лэндон Либуарон, Сэм Лернер, Morgan Lindholm, Гари Энтони Уильямс, Хейден Сзето

Музыка: Мэттью Марджесон