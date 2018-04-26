Правда или действие
Режиссер:Джефф Уодлоу
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Майкл Рейш, Джиллиан Джейкобс, Кристофер Роач
В ролях:Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин, Софи Тэйлор Али, Нолан Джерард Фанк, Лэндон Либуарон, Сэм Лернер, Morgan Lindholm, Гари Энтони Уильямс, Хейден Сзето
Музыка:Мэттью Марджесон
В ролях:Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин, Софи Тэйлор Али, Нолан Джерард Фанк, Лэндон Либуарон, Сэм Лернер, Morgan Lindholm, Гари Энтони Уильямс, Хейден Сзето
Музыка:Мэттью Марджесон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 апреля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:26 апреля 2018
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