Потерянный остров
Режиссер:Денис Силяков
Жанры: Драма, Детектив, Триллер.
Жанры: Драма, Детектив, Триллер.
Столичный журналист Игорь Воеводин прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Вскоре выясняется, что журналиста все только и ждут. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Наталья Мошина
В ролях:Даниил Масленников, Наталья Фрей, Татьяна Догилева, Дмитрий Астрахан, Георгий Назаренко, Илья Ермолов, Юрий Долгинцов, Марина Черкунова
Музыка:Дмитрий Емельянов
В ролях:Даниил Масленников, Наталья Фрей, Татьяна Догилева, Дмитрий Астрахан, Георгий Назаренко, Илья Ермолов, Юрий Долгинцов, Марина Черкунова
Музыка:Дмитрий Емельянов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:04 апреля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:04 апреля 2019
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