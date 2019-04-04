Потерянный остров

Режиссер: Денис Силяков

Жанры: Драма, Детектив, Триллер.

Столичный журналист Игорь Воеводин прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Вскоре выясняется, что журналиста все только и ждут. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Наталья Мошина

В ролях: Даниил Масленников, Наталья Фрей, Татьяна Догилева, Дмитрий Астрахан, Георгий Назаренко, Илья Ермолов, Юрий Долгинцов, Марина Черкунова

Музыка: Дмитрий Емельянов