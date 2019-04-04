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Потерянный остров

Режиссер:Денис Силяков
Жанры: Драма, Детектив, Триллер.

Столичный журналист Игорь Воеводин прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Вскоре выясняется, что журналиста все только и ждут. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Наталья Мошина
В ролях:Даниил Масленников, Наталья Фрей, Татьяна Догилева, Дмитрий Астрахан, Георгий Назаренко, Илья Ермолов, Юрий Долгинцов, Марина Черкунова
Музыка:Дмитрий Емельянов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:04 апреля 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 4 по 7 апреля
19:20 (300 р.)

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