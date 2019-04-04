Потерянное звено

Режиссер: Крис Батлер

Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.

Бесстрашный натуралист и исследователь Лайонел Фрост поставил перед собой задачу рассказать миру о существовании разных созданий, о которых говорят только в легендах. Его новым открытием становится Линк, так называемое «недостающее звено», связывающее человечество с его предками по эволюционной лестнице.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Крис Батлер

В ролях: Зои Салдана, Тимоти Олифант, Хью Джекман, Эмма Томпсон, Амрита Ачария, Зак Галифианакис, Мэтт Лукас, Стивен Фрай, Дэвид Уоллиамс

Музыка: Картер Бёруэлл