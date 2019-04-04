Потерянное звено
Режиссер:Крис Батлер
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.
Бесстрашный натуралист и исследователь Лайонел Фрост поставил перед собой задачу рассказать миру о существовании разных созданий, о которых говорят только в легендах. Его новым открытием становится Линк, так называемое «недостающее звено», связывающее человечество с его предками по эволюционной лестнице.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Крис Батлер
В ролях:Зои Салдана, Тимоти Олифант, Хью Джекман, Эмма Томпсон, Амрита Ачария, Зак Галифианакис, Мэтт Лукас, Стивен Фрай, Дэвид Уоллиамс
Музыка:Картер Бёруэлл
В ролях:Зои Салдана, Тимоти Олифант, Хью Джекман, Эмма Томпсон, Амрита Ачария, Зак Галифианакис, Мэтт Лукас, Стивен Фрай, Дэвид Уоллиамс
Музыка:Картер Бёруэлл
Производство:США, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:04 апреля 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:04 апреля 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!