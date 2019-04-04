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Потерянное звено

Режиссер:Крис Батлер
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.

Бесстрашный натуралист и исследователь Лайонел Фрост поставил перед собой задачу рассказать миру о существовании разных созданий, о которых говорят только в легендах. Его новым открытием становится Линк, так называемое «недостающее звено», связывающее человечество с его предками по эволюционной лестнице.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Крис Батлер
В ролях:Зои Салдана, Тимоти Олифант, Хью Джекман, Эмма Томпсон, Амрита Ачария, Зак Галифианакис, Мэтт Лукас, Стивен Фрай, Дэвид Уоллиамс
Музыка:Картер Бёруэлл
Производство:США, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:04 апреля 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 4 по 7 апреля
15:50 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 4 по 7 апреля
23:10 (250 р.)
Северное сияниеСиний зал
6 апреля
16:30 (350)
7 апреля
10:50 (300)
16:30 (350)
c 8 по 10 апреля
10:50 (150)
16:30 (150)
Северное сияниеДетский зал
6 апреля
17:20 (350 в 3D)
7 апреля
11:35 (300)
13:30 (350 в 3D)
15:25 (350)
17:20 (350 в 3D)
c 8 по 10 апреля
11:35 (200)
13:30 (200 в 3D)
15:25 (200)
17:20 (250 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №4
c 6 по 7 апреля
11:00 (200 р.)
13:00 (300 р.)
17:40 (300 р.)

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