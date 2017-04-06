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Последствия

Режиссер:Эллиотт Лестер
Жанры: Триллер, Драма.

В день, когда Виктор должен был встретить свою семью в аэропорту, мужчина узнал об ужасной авиакатастрофе, столкнувшей два самолета на огромной высоте и унесшей жизни множества пассажиров. Надеясь на чудо, он лично участвует в поисковых операциях среди заснеженных лесов, но отчаяние захлестывает его, когда он обнаруживает тела своей жены и дочери. В момент трагедии на дежурстве был всего один авиадиспетчер, именно его Виктор и считает ответственным за последствия. И спустя 478 дней после случившегося Виктор оказывается на пороге его дома...

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Хавьер Гульон
В ролях:Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Кевин Зегерс, Скут МакНэри, Ханна Уэр, Мариана Клавено, Гленн Моршауэр, Ларри Салливан, Мартин Донован, Мо
Музыка:Марк Д. Тодд
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 апреля 2017
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Северное сияниеСиний зал
c 6 по 9 апреля
19:25 (350)
c 10 по 12 апреля
19:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 6 по 9 апреля
20:10 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 7 по 9 апреля
21:05 (390)
c 10 по 12 апреля
21:05 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 7 по 9 апреля
22:00 (300)
c 10 по 12 апреля
22:00 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 13 по 14 апреля
18:00 (150)
c 15 по 16 апреля
18:00 (300)
c 17 по 19 апреля
18:00 (150)

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