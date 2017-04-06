Последствия

Режиссер: Эллиотт Лестер

Жанры: Триллер, Драма.

В день, когда Виктор должен был встретить свою семью в аэропорту, мужчина узнал об ужасной авиакатастрофе, столкнувшей два самолета на огромной высоте и унесшей жизни множества пассажиров. Надеясь на чудо, он лично участвует в поисковых операциях среди заснеженных лесов, но отчаяние захлестывает его, когда он обнаруживает тела своей жены и дочери. В момент трагедии на дежурстве был всего один авиадиспетчер, именно его Виктор и считает ответственным за последствия. И спустя 478 дней после случившегося Виктор оказывается на пороге его дома...

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Хавьер Гульон

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Кевин Зегерс, Скут МакНэри, Ханна Уэр, Мариана Клавено, Гленн Моршауэр, Ларри Салливан, Мартин Донован, Мо

Музыка: Марк Д. Тодд