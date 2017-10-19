Последний богатырь
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко
В ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Александр Кухаренко, Марина Калецкая
В ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Александр Кухаренко, Марина Калецкая
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:19 октября 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:19 октября 2017
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