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После свадьбы

Режиссер:Барт Фрейндлих
Жанры: Драма.

Изабель посвятила свою жизнь помощи другим. Она узнает, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ей огромную сумму. Их встреча в Нью-Йорке проходит успешно, но все меняется, когда Изабель случайно встречает ее мужа. Она еще не знает, что кто-то начал игру чужими судьбами, в которой правда окажется опаснее лжи…

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Барт Фрейндлих, Сюзанна Бир, Андерс Томас Йенсен
В ролях:Мишель Уильямс, Джулианна Мур, Билли Крудап, Уилл Чейз, Эбби Куинн, Сьюзэн Блэкуэлл Azhy Robertson, Алекс Исола, Дорис Маккарти, Иса Дэвис
Музыка:Майкл Дэнна
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 сентября 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 26 по 27 сентября
13:10 (300)
17:10 (350)
21:15 (350)
c 28 по 29 сентября
13:10 (350)
17:10 (350)
21:15 (350)
c 30 сентября по 2 октября
13:10 (150)
17:10 (250)
21:15 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 26 по 29 сентября
20:45 (300 р.)

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