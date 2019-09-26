После свадьбы

Режиссер: Барт Фрейндлих

Жанры: Драма.

Изабель посвятила свою жизнь помощи другим. Она узнает, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ей огромную сумму. Их встреча в Нью-Йорке проходит успешно, но все меняется, когда Изабель случайно встречает ее мужа. Она еще не знает, что кто-то начал игру чужими судьбами, в которой правда окажется опаснее лжи…

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Барт Фрейндлих, Сюзанна Бир, Андерс Томас Йенсен

В ролях: Мишель Уильямс, Джулианна Мур, Билли Крудап, Уилл Чейз, Эбби Куинн, Сьюзэн Блэкуэлл Azhy Robertson, Алекс Исола, Дорис Маккарти, Иса Дэвис

Музыка: Майкл Дэнна