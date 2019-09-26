После свадьбы
Режиссер:Барт Фрейндлих
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Изабель посвятила свою жизнь помощи другим. Она узнает, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ей огромную сумму. Их встреча в Нью-Йорке проходит успешно, но все меняется, когда Изабель случайно встречает ее мужа. Она еще не знает, что кто-то начал игру чужими судьбами, в которой правда окажется опаснее лжи…
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Барт Фрейндлих, Сюзанна Бир, Андерс Томас Йенсен
В ролях:Мишель Уильямс, Джулианна Мур, Билли Крудап, Уилл Чейз, Эбби Куинн, Сьюзэн Блэкуэлл Azhy Robertson, Алекс Исола, Дорис Маккарти, Иса Дэвис
Музыка:Майкл Дэнна
В ролях:Мишель Уильямс, Джулианна Мур, Билли Крудап, Уилл Чейз, Эбби Куинн, Сьюзэн Блэкуэлл Azhy Robertson, Алекс Исола, Дорис Маккарти, Иса Дэвис
Музыка:Майкл Дэнна
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 сентября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:26 сентября 2019
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