Портрет девушки в огне

Режиссер: Селин Сьямма

Жанры: Драма.

Бретань, 1770. Марианна, художница, приезжает в имение на побережье, чтобы написать портрет дочери его владелицы – Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Селин Сьямма

В ролях: Ноэми Мерлан, Адель Энель, Луана Байрами, Валерия Голино, Кристель Барас, Арман Буланжер Гай Деламарш, Клеман Буассу, Мишель Клеман, Сесиль Морел

Музыка: Жан-Баптист Де Лобье, Артур Симонини