Портрет девушки в огне
Режиссер:Селин Сьямма
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Бретань, 1770. Марианна, художница, приезжает в имение на побережье, чтобы написать портрет дочери его владелицы – Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Селин Сьямма
В ролях:Ноэми Мерлан, Адель Энель, Луана Байрами, Валерия Голино, Кристель Барас, Арман Буланжер Гай Деламарш, Клеман Буассу, Мишель Клеман, Сесиль Морел
Музыка:Жан-Баптист Де Лобье, Артур Симонини
В ролях:Ноэми Мерлан, Адель Энель, Луана Байрами, Валерия Голино, Кристель Барас, Арман Буланжер Гай Деламарш, Клеман Буассу, Мишель Клеман, Сесиль Морел
Музыка:Жан-Баптист Де Лобье, Артур Симонини
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:24 октября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:24 октября 2019
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