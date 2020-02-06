Порко Россо
Режиссер:Тодд Хейнс
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабивших суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Сможет ли он избежать преследования и вернуть человеческий облик?
Продолжительность:126 мин
Сценарий:Марио Корреа, Мэттью Майкл Карнахан, Натаниэл Рич
В ролях:Сюитиро Морияма, Токико Като, Бунси Кацура VI, Цунэхико Камидзё, Акэми Окамура, Акио Оцука, Хироко Сэки, Рэидзо Номото, Осаму Сака, Ютака Симака
Музыка:Дзё Хисаиси
В ролях:Сюитиро Морияма, Токико Като, Бунси Кацура VI, Цунэхико Камидзё, Акэми Окамура, Акио Оцука, Хироко Сэки, Рэидзо Номото, Осаму Сака, Ютака Симака
Музыка:Дзё Хисаиси
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:06 февраля 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:06 февраля 2020
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