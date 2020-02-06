Порко Россо

Режиссер: Тодд Хейнс

Жанры: Анимация.

Марко Пагот, отважный пилот и герой Первой мировой войны, потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое превратило его в человекообразную свинью, и теперь Марко известен как Порко Россо. Порко занялся охотой на воздушных пиратов, грабивших суда и яхты, но однажды ему самому предстоит стать мишенью. Сможет ли он избежать преследования и вернуть человеческий облик?

Продолжительность: 126 мин

Сценарий: Марио Корреа, Мэттью Майкл Карнахан, Натаниэл Рич

В ролях: Сюитиро Морияма, Токико Като, Бунси Кацура VI, Цунэхико Камидзё, Акэми Окамура, Акио Оцука, Хироко Сэки, Рэидзо Номото, Осаму Сака, Ютака Симака

Музыка: Дзё Хисаиси