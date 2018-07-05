Попробуй подкати

Режиссер: Франк Дюбоск

Жанры: Мелодрама, Комедия.

Жоселин – холеный богач, не упускающий ни одну юбку. Он использует самые нечестные трюки, чтобы приворожить женщин. Однажды он решает притвориться инвалидом, чтобы обратить на себя внимание одной красотки по имени Флоранс. Поначалу все идет по плану, до тех пор, пока она не представляет ему свою сестру в инвалидном кресле.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Франк Дюбоск

В ролях: Франк Дюбоск, Александра Лами, Эльза Зильберштейн, Жерар Дармон, Каролин Англад, Лоран Бато, Клод Брассёр, Франсуа-Ксавье Демезон, Летиция Белличчини, Кристоф Канар

Музыка: Сильвен Голдберг, Emilien Levistre, Xiaoxi Levistre