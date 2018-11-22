Помешанный на времени

Режиссер: Эндрю Боулер

Жанры: Фантастика, Драма, Мелодрама, Комедия.

Бросила девушка? Неужели уже ничего нельзя изменить? Можно! Студент-физик изобретает машину времени и отправляется в недалекое прошлое, чтобы исправить ошибки. В результате фатального сбоя главным действующим лицом этой любовной истории становится его лучший друг. С кем же останется девушка?

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Эндрю Боулер

В ролях: Эйса Баттерфилд, Софи Тернер, Скайлер Гизондо, Aubrey Reynolds, Joseph Park, Caden J. Gregoire, Coral Chambers, Марк Блокович, Мэри Элизабет Бойлэн, Kami Christiansen

Музыка: Эндрю Локингтон