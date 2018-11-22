Помешанный на времени
Режиссер:Эндрю Боулер
Жанры: Фантастика, Драма, Мелодрама, Комедия.
Жанры: Фантастика, Драма, Мелодрама, Комедия.
Бросила девушка? Неужели уже ничего нельзя изменить? Можно! Студент-физик изобретает машину времени и отправляется в недалекое прошлое, чтобы исправить ошибки. В результате фатального сбоя главным действующим лицом этой любовной истории становится его лучший друг. С кем же останется девушка?
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Эндрю Боулер
В ролях:Эйса Баттерфилд, Софи Тернер, Скайлер Гизондо, Aubrey Reynolds, Joseph Park, Caden J. Gregoire, Coral Chambers, Марк Блокович, Мэри Элизабет Бойлэн, Kami Christiansen
Музыка:Эндрю Локингтон
В ролях:Эйса Баттерфилд, Софи Тернер, Скайлер Гизондо, Aubrey Reynolds, Joseph Park, Caden J. Gregoire, Coral Chambers, Марк Блокович, Мэри Элизабет Бойлэн, Kami Christiansen
Музыка:Эндрю Локингтон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 ноября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:22 ноября 2018
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