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Помешанный на времени

Режиссер:Эндрю Боулер
Жанры: Фантастика, Драма, Мелодрама, Комедия.

Бросила девушка? Неужели уже ничего нельзя изменить? Можно! Студент-физик изобретает машину времени и отправляется в недалекое прошлое, чтобы исправить ошибки. В результате фатального сбоя главным действующим лицом этой любовной истории становится его лучший друг. С кем же останется девушка?

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Эндрю Боулер
В ролях:Эйса Баттерфилд, Софи Тернер, Скайлер Гизондо, Aubrey Reynolds, Joseph Park, Caden J. Gregoire, Coral Chambers, Марк Блокович, Мэри Элизабет Бойлэн, Kami Christiansen
Музыка:Эндрю Локингтон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 ноября 2018
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АврораОсновной зал
c 22 по 25 ноября
20:45 (250)
c 26 по 28 ноября
20:45 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 22 по 25 ноября
20:15 (350)
c 26 по 28 ноября
20:15 (250)

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