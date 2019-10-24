Поменяться местами

Режиссер: Юго Желен

Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия, Фэнтези.

Однажды утром он и она меняются местами. Он просыпается не успешным писателем в лучах славы, а простым учителем с непомерно завышенным эго. Его девушка, наоборот, теперь известная пианистка, которую зовет замуж крутой музыкальный продюсер. Он знает про нее все, а она — не помнит про него ничего. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть свою прежнюю жизнь, ему нужно вновь завоевать ее сердце.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Юго Желен, Игорь Готсман, Бенжамин Парент

В ролях: Франсуа Сивиль, Жозефин Жапи, Бенжамен Лаверн, Камилль Лелуш, Амори де Крэенкур, Эдит Скоб Джульетт Дол, Самир Буатар, Кристиан Бенедетти, Гийом Бушед

