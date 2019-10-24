Поменяться местами
Режиссер:Юго Желен
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия, Фэнтези.
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия, Фэнтези.
Однажды утром он и она меняются местами. Он просыпается не успешным писателем в лучах славы, а простым учителем с непомерно завышенным эго. Его девушка, наоборот, теперь известная пианистка, которую зовет замуж крутой музыкальный продюсер. Он знает про нее все, а она — не помнит про него ничего. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть свою прежнюю жизнь, ему нужно вновь завоевать ее сердце.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Юго Желен, Игорь Готсман, Бенжамин Парент
В ролях:Франсуа Сивиль, Жозефин Жапи, Бенжамен Лаверн, Камилль Лелуш, Амори де Крэенкур, Эдит Скоб Джульетт Дол, Самир Буатар, Кристиан Бенедетти, Гийом Бушед
В ролях:Франсуа Сивиль, Жозефин Жапи, Бенжамен Лаверн, Камилль Лелуш, Амори де Крэенкур, Эдит Скоб Джульетт Дол, Самир Буатар, Кристиан Бенедетти, Гийом Бушед
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:12+
Дата релиза:24 октября 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:24 октября 2019
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