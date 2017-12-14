Полуночный человек

Режиссер: Трэвис Заривны

Жанры: Ужасы.

Алекс переезжает в дом своей бабушки. Разбирая чердачный хлам, девушка обнаруживает старую настольную игру, которой можно вызвать мистическое существо, известное как Полуночный человек. Не придав этому серьезного значения, Алекс решает сыграть вместе со своими друзьями, но вскоре они понимают, что это «безобидное» развлечение – настоящий ритуал из черной магии, воплощающий самые потаенные страхи в реальность. Едва переступив порог дома, доктор Гудберри, который зашел проведать Анну, чувствует присутствие злого духа. Игра началась, и Полуночный человек не остановится ни перед чем, чтобы одержать верх.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Роб Кеннеди, Трэвис Заривны

В ролях: Логан Креран, Роберт Инглунд, Грэйсон Сзакакс, Эмили Хейн, Габриэль Хоф, Саммер Х. Хауэлл, Калли Лэйн, Кинэн Леманн, Луиз Линтон, Эбигейл Пнёвски

Музыка: Олаф Питтлик