Полночное солнце

Режиссер: Скотт Спир

Жанры: Драма, Мелодрама.

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет свои красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться во мраке: её нежная кожа не выносит солнечного света. Но однажды в полночь она знакомится с Чарли, веселым парнем с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной девушки. И теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства…

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Кэндзи Бандо, Эрик Кирстен

В ролях: Белла Торн, Патрик Шварценеггер, Роб Риггл, Куинн Шепард, Кен Тремблетт, Джен Гриффин, Николас Кумбе, Тиера Сковбай, Пол МакДжиллион, Austin Obiajunwa

Музыка: Ethan Dorr, Morgan Dorr, Нат Валкотт