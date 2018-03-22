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Полночное солнце

Режиссер:Скотт Спир
Жанры: Драма, Мелодрама.

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет свои красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться во мраке: её нежная кожа не выносит солнечного света. Но однажды в полночь она знакомится с Чарли, веселым парнем с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной девушки. И теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства…

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Кэндзи Бандо, Эрик Кирстен
В ролях:Белла Торн, Патрик Шварценеггер, Роб Риггл, Куинн Шепард, Кен Тремблетт, Джен Гриффин, Николас Кумбе, Тиера Сковбай, Пол МакДжиллион, Austin Obiajunwa
Музыка:Ethan Dorr, Morgan Dorr, Нат Валкотт
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 марта 2018
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Северное сияниеЗеленый зал
c 29 по 30 марта
18:50 (150)
c 31 марта по 1 апреля
16:00 (300)
c 2 по 4 апреля
18:50 (150)

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