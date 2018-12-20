Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

Режиссер: Илья Куликов

Жанры: Комедия.

В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела — Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша…

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Илья Куликов

В ролях: Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов, Татьяна Бабенкова, София Каштанова, Рина Гришина, Ирина Вилкова, Никита Легостев, Александр Буянов

