Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Режиссер:Илья Куликов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела — Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша…
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов, Татьяна Бабенкова, София Каштанова, Рина Гришина, Ирина Вилкова, Никита Легостев, Александр Буянов
В ролях:Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов, Татьяна Бабенкова, София Каштанова, Рина Гришина, Ирина Вилкова, Никита Легостев, Александр Буянов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:20 декабря 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:20 декабря 2018
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