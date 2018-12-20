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Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

Режиссер:Илья Куликов
Жанры: Комедия.

В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела — Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша…

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов, Татьяна Бабенкова, София Каштанова, Рина Гришина, Ирина Вилкова, Никита Легостев, Александр Буянов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:20 декабря 2018
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Мираж СинемаКинозал №2
c 20 по 21 декабря
10:20 (300 р.)
12:20 (300 р.)
14:20 (450 р.)
16:20 (700 р.)
18:20 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:20 (700 р.)
00:25 (500 р.)
22 декабря
10:20 (450 р.)
12:20 (450 р.)
14:20 (700 р.)
16:20 (700 р.)
18:20 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:20 (700 р.)
23 декабря
10:20 (450 р.)
12:20 (450 р.)
14:20 (700 р.)
16:20 (700 р.)
18:20 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:20 (700 р.)
00:25 (500 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 20 по 21 декабря
13:00 (300)
17:15 (390)
21:30 (390)
23:25 (300)
c 22 по 23 декабря
13:00 (390)
17:15 (390)
21:30 (390)
23:25 (300)
c 24 по 26 декабря
13:00 (200)
17:15 (250)
21:30 (250)
23:25 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 20 по 23 декабря
11:30 (300)
17:55 (390)
c 24 по 26 декабря
11:30 (200)
17:55 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 23 декабря
19:10 (1000 р.)
21:10 (1000 р.)
23:10 (1000 р.)
МурманскБольшой зал
c 20 по 23 декабря
19:15 (350)
c 24 по 26 декабря
19:15 (250)
АврораОсновной зал
c 20 по 23 декабря
21:50 (250)
c 24 по 25 декабря
21:50 (200)
26 декабря
21:45 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
22 декабря
00:30 (250 р.)

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