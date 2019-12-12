Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
Режиссер:Илья Куликов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Сергей Бурунов, Александра Бортич, Рина Гришина, Сергей Штатнов, Роман Попов, Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Кирилл Мелехов
Музыка:Денис Дубовик
В ролях:Сергей Бурунов, Александра Бортич, Рина Гришина, Сергей Штатнов, Роман Попов, Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Кирилл Мелехов
Музыка:Денис Дубовик
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:12 декабря 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:12 декабря 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!