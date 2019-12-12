Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2

Режиссер: Илья Куликов

Жанры: Комедия.

Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Илья Куликов

В ролях: Сергей Бурунов, Александра Бортич, Рина Гришина, Сергей Штатнов, Роман Попов, Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Кирилл Мелехов

Музыка: Денис Дубовик