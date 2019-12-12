151949

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2

Режиссер:Илья Куликов
Жанры: Комедия.

Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Сергей Бурунов, Александра Бортич, Рина Гришина, Сергей Штатнов, Роман Попов, Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Кирилл Мелехов
Музыка:Денис Дубовик
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:12 декабря 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеОранжевый зал
c 12 по 15 декабря
11:30 (300)
20:15 (390)
c 16 по 18 декабря
11:30 (200)
20:15 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 12 по 13 декабря
12:40 (350)
16:50 (350)
21:00 (390)
c 14 по 15 декабря
12:40 (350)
16:50 (390)
21:00 (390)
c 16 по 18 декабря
12:40 (300)
16:50 (300)
21:00 (350)
Северное сияниеБордовый зал
c 12 по 13 декабря
10:40 (300)
14:50 (300)
19:00 (390)
23:10 (300)
c 14 по 15 декабря
10:40 (300)
14:50 (390)
19:00 (390)
23:10 (300)
c 16 по 18 декабря
10:40 (200)
14:50 (200)
19:00 (250)
23:10 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 12 по 15 декабря
19:55 (350)
21:45 (350)
23:35 (300)
c 16 по 18 декабря
19:55 (250)
21:45 (250)
23:35 (200)
АврораОсновной зал
c 12 по 15 декабря
11:00 (200)
17:10 (200)
21:20 (250)
c 16 по 18 декабря
11:00 (150)
17:10 (150)
21:20 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 12 по 13 декабря
13:40 (300)
15:30 (300)
c 14 по 15 декабря
13:40 (390)
15:30 (390)
c 16 по 17 декабря
13:40 (200)
15:30 (200)
18 декабря
13:45 (200)
15:40 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 12 по 15 декабря
17:55 (390)
22:30 (300)
c 16 по 18 декабря
17:55 (250)
22:30 (200)
МурманскБольшой зал
c 12 по 13 декабря
13:00 (300)
16:50 (300)
20:45 (350)
14 декабря
13:00 (300)
16:50 (350)
20:45 (350)
15 декабря
13:00 (350)
16:50 (350)
20:45 (350)
c 16 по 18 декабря
13:00 (200)
16:50 (200)
20:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 12 по 15 декабря
16:55 (800 р.)
18:50 (1000 р.)
20:45 (1000 р.)
22:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 12 по 13 декабря
10:30 (150 р.)
12:25 (150 р.)
14:20 (200 р.)
16:15 (300 р.)
18:10 (300 р.)
20:05 (300 р.)
22:00 (300 р.)
23:55 (250 р.)
c 14 по 15 декабря
10:30 (200 р.)
12:25 (200 р.)
14:20 (300 р.)
16:15 (300 р.)
18:10 (300 р.)
20:05 (300 р.)
22:00 (300 р.)
23:55 (250 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?