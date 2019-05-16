Покемон. Детектив Пикачу

Режиссер: Роб Леттерман

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Детектив, Боевик, Семейный.

История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу – уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами по неоновым улицам Райм Сити – современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшна, – они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Дэн Эрнандез, Бенжи Самит, Роб Леттерман

В ролях: Райан Рейнольдс, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Билл Найи, Кэн Ватанабэ, Крис Гир, Сьюки Уотерхаус, Джозетт Саймон, Алехандро Де Меса, Рита Ора

Музыка: Генри Джекман