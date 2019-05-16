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Покемон. Детектив Пикачу

Режиссер:Роб Леттерман
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Детектив, Боевик, Семейный.

История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу – уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами по неоновым улицам Райм Сити – современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшна, – они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Дэн Эрнандез, Бенжи Самит, Роб Леттерман
В ролях:Райан Рейнольдс, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Билл Найи, Кэн Ватанабэ, Крис Гир, Сьюки Уотерхаус, Джозетт Саймон, Алехандро Де Меса, Рита Ора
Музыка:Генри Джекман
Производство:США, Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:16 мая 2019
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 16 по 22 мая
12:10 (от 150 р.)
14:30 (от 150 р.)
16:50 (от 190 р.)
19:10 (от 190 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 16 по 22 мая
11:10 (от 150 р.)
13:25 (от 180 р.)
15:40 (от 190 р.)
18:00 (от 190 р.)
20:20 (от 190 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 20 по 22 мая
11:00 (150 р.)
13:10 (200 р.)
15:20 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 20 по 22 мая
17:40 (600 р. в 3D)
19:50 (800 р. в 3D)
22:00 (800 р. в 3D)
МурманскБольшой зал
c 21 по 22 мая
11:35 (200 в 3D)
13:40 (200 в 3D)
18:20 (250 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 22 мая
19:00 (250 р.)
21:10 (250 р.)
АврораОсновной зал
c 21 по 22 мая
09:00 (100)
13:40 (150)
19:05 (200)
21:10 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 21 по 22 мая
11:35 (200)
13:40 (200)
15:45 (200)
17:50 (250)
19:55 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 21 по 22 мая
10:20 (200 в 3D)
12:20 (300 в 3D)
14:25 (300 в 3D)
16:30 (300 в 3D)
21:15 (350 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 21 по 22 мая
11:00 (200 в 3D)
13:05 (200 в 3D)
15:05 (200 в 3D)

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