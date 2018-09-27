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Режиссер:Аниш Чаганти
Жанры: Триллер.

После исчезновения его 16-летней дочери Дэвид Ким нанимает частного детектива. Но все усилия оказываются напрасными, от девочки не осталось и следа. Тогда Дэвид решает заглянуть в ее ноутбук, где хранятся все ее секреты. Просматривая ее личные файлы отец постепенно узнает горькую правду о своей дочке.

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Аниш Чаганти, Сев Охэниан
В ролях:Джон Чо, Сара Сон, Alex Jayne Go, Megan Liu, Kya Dawn Lau, Мишель Ла, Джозеф Ли, Доминик Хоффман, Sylvia Minassian, Мелисса Дисней
Музыка:Торин Борроудэйл
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 сентября 2018
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 27 по 28 сентября
12:45 (300)
14:45 (300)
c 29 по 30 сентября
12:45 (300)
14:45 (390)
c 1 по 3 октября
12:45 (200)
14:45 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 27 по 30 сентября
17:25 (390)
19:25 (390)
21:25 (390)
c 1 по 3 октября
17:25 (250)
19:25 (250)
21:25 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 27 по 30 сентября
23:45 (300)
c 1 по 3 октября
23:45 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 по 30 сентября
17:45 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 27 по 28 сентября
12:35 (150 р.)
19:05 (300 р.)
23:40 (250 р.)
c 29 по 30 сентября
12:35 (200 р.)
19:05 (300 р.)
23:40 (250 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 27 по 28 сентября
15:00 (190)
19:30 (190)
c 29 по 30 сентября
15:00 (240)
19:30 (240)
1 октября
15:00 (190)
19:30 (190)
2 октября
15:00 (150)
19:30 (150)
3 октября
15:00 (190)
19:30 (190)

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