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Режиссер: Аниш Чаганти

Жанры: Триллер.

После исчезновения его 16-летней дочери Дэвид Ким нанимает частного детектива. Но все усилия оказываются напрасными, от девочки не осталось и следа. Тогда Дэвид решает заглянуть в ее ноутбук, где хранятся все ее секреты. Просматривая ее личные файлы отец постепенно узнает горькую правду о своей дочке.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Аниш Чаганти, Сев Охэниан

В ролях: Джон Чо, Сара Сон, Alex Jayne Go, Megan Liu, Kya Dawn Lau, Мишель Ла, Джозеф Ли, Доминик Хоффман, Sylvia Minassian, Мелисса Дисней

Музыка: Торин Борроудэйл