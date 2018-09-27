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Режиссер:Аниш Чаганти
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
После исчезновения его 16-летней дочери Дэвид Ким нанимает частного детектива. Но все усилия оказываются напрасными, от девочки не осталось и следа. Тогда Дэвид решает заглянуть в ее ноутбук, где хранятся все ее секреты. Просматривая ее личные файлы отец постепенно узнает горькую правду о своей дочке.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Аниш Чаганти, Сев Охэниан
В ролях:Джон Чо, Сара Сон, Alex Jayne Go, Megan Liu, Kya Dawn Lau, Мишель Ла, Джозеф Ли, Доминик Хоффман, Sylvia Minassian, Мелисса Дисней
Музыка:Торин Борроудэйл
В ролях:Джон Чо, Сара Сон, Alex Jayne Go, Megan Liu, Kya Dawn Lau, Мишель Ла, Джозеф Ли, Доминик Хоффман, Sylvia Minassian, Мелисса Дисней
Музыка:Торин Борроудэйл
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 сентября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:27 сентября 2018
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