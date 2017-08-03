Похищение

Режиссер: Луис Прието

Жанры: Триллер.

Карла Дайсон в одиночку воспитывает любимого сына Фрэнки и вполне довольна своей жизнью. Однажды во время семейной прогулки Карла получает важный звонок и на время отводит взгляд от Фрэнки, играющего на шумной детской площадке. Закончив разговор, женщина понимает, что ее сын пропал, а через несколько мгновений она видит, как незнакомец затаскивает мальчика в синюю машину и увозит в неизвестном направлении. С этого момента для Карлы начинается самое большое испытание в жизни – догнать похитителей и спасти Фрэнки, чего бы ей это не стоило.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Кнейт Гуолтни

В ролях: Холли Берри, Сэйдж Корреа, Крис МакДжинн, Лью Темпл, Джейсон Уинстон Джордж, Кристофер Берри, Аррон Шивер, Кертис Бедфорд, Кармелла Райли, Брайс Фишер

Музыка: Федерико Хусид