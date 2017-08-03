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Похищение

Режиссер:Луис Прието
Жанры: Триллер.

Карла Дайсон в одиночку воспитывает любимого сына Фрэнки и вполне довольна своей жизнью. Однажды во время семейной прогулки Карла получает важный звонок и на время отводит взгляд от Фрэнки, играющего на шумной детской площадке. Закончив разговор, женщина понимает, что ее сын пропал, а через несколько мгновений она видит, как незнакомец затаскивает мальчика в синюю машину и увозит в неизвестном направлении. С этого момента для Карлы начинается самое большое испытание в жизни – догнать похитителей и спасти Фрэнки, чего бы ей это не стоило.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Кнейт Гуолтни
В ролях:Холли Берри, Сэйдж Корреа, Крис МакДжинн, Лью Темпл, Джейсон Уинстон Джордж, Кристофер Берри, Аррон Шивер, Кертис Бедфорд, Кармелла Райли, Брайс Фишер
Музыка:Федерико Хусид
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:03 августа 2017
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21:30 (150 р.)
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17:35 (300 р.)
21:30 (300 р.)
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