Подлинная история банды Келли

Режиссер: Джастин Курзель

Жанры: Драма, Криминал, Вестерн, Биография.

От одного упоминания имени Неда Келли дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Он один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считают благородным разбойником и реальным Робином Гудом.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Шон Грант, Питер Кэри

В ролях: Джордж Маккэй, Рассел Кроу, Николас Холт, Эсси Дэвис, Шон Кинэн, Джейкоб Коллинс-Леви, Томасин МакКензи, Чарли Ханнэм, Клаудия Карван, Марлон Уильямс

Музыка: Джед Курзель