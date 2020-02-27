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Подлинная история банды Келли

Режиссер:Джастин Курзель
Жанры: Драма, Криминал, Вестерн, Биография.

От одного упоминания имени Неда Келли дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Он один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считают благородным разбойником и реальным Робином Гудом.

Продолжительность:124 мин
Сценарий:Шон Грант, Питер Кэри
В ролях:Джордж Маккэй, Рассел Кроу, Николас Холт, Эсси Дэвис, Шон Кинэн, Джейкоб Коллинс-Леви, Томасин МакКензи, Чарли Ханнэм, Клаудия Карван, Марлон Уильямс
Музыка:Джед Курзель
Производство:Великобритания, Франция, Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
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