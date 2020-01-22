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Под водой

Режиссер:Уильям Юбэнк
Жанры: Ужасы, Боевик.

Мужественная, закаленная жизнью Нора работает инженером-механиком на подводной нефтяной установке. Когда поблизости происходит землетрясение, она вместе со своей командой перемещается в глубины океана, борясь за выживание.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Брайан Даффилд, Адам Козад
В ролях:Кристен Стюарт, Джессика Хенвик, ТиДжей Миллер, Венсан Кассель, Джон Галлахер мл., Мамуду Ати, Ганнер Райт, Фиона Рене, Аманда Труп
Музыка:Марко Белтрами, Брэндон Робертс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 января 2020
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Северное сияниеПремьер зал
23 января
22:50 (300)
24 января
10:20 (300)
16:35 (350)
20:55 (390)
22:50 (300)
c 25 по 26 января
10:20 (300)
16:35 (390)
20:55 (390)
22:50 (300)
c 27 по 29 января
10:20 (200)
16:35 (300)
20:55 (350)
22:50 (300)
Мираж СинемаКинозал №1
c 23 по 26 января
23:55 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 26 января
22:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 23 по 24 января
13:15 (200 р.)
17:20 (300 р.)
21:30 (300 р.)
c 25 по 26 января
17:20 (300 р.)
21:30 (300 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
23 января
21:30 (390)
24 января
13:45 (300)
19:35 (390)
21:30 (390)
c 25 по 26 января
13:45 (390)
19:35 (390)
21:30 (390)
c 27 по 29 января
13:45 (200)
19:35 (250)
21:30 (250)
МурманскБольшой зал
23 января
c 24 по 26 января
12:50 (300)
21:00 (350)
c 27 по 29 января
12:50 (200)
21:00 (250)

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