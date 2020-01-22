Под водой Режиссер: Уильям Юбэнк

Жанры: Ужасы, Боевик. Мужественная, закаленная жизнью Нора работает инженером-механиком на подводной нефтяной установке. Когда поблизости происходит землетрясение, она вместе со своей командой перемещается в глубины океана, борясь за выживание. Продолжительность: 95 мин Сценарий: Брайан Даффилд, Адам Козад

В ролях: Кристен Стюарт, Джессика Хенвик, ТиДжей Миллер, Венсан Кассель, Джон Галлахер мл., Мамуду Ати, Ганнер Райт, Фиона Рене, Аманда Труп

Музыка: Марко Белтрами, Брэндон Робертс Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 22 января 2020

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