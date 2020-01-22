Под водой
Режиссер:Уильям Юбэнк
Жанры: Ужасы, Боевик.
Жанры: Ужасы, Боевик.
Мужественная, закаленная жизнью Нора работает инженером-механиком на подводной нефтяной установке. Когда поблизости происходит землетрясение, она вместе со своей командой перемещается в глубины океана, борясь за выживание.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Брайан Даффилд, Адам Козад
В ролях:Кристен Стюарт, Джессика Хенвик, ТиДжей Миллер, Венсан Кассель, Джон Галлахер мл., Мамуду Ати, Ганнер Райт, Фиона Рене, Аманда Труп
Музыка:Марко Белтрами, Брэндон Робертс
В ролях:Кристен Стюарт, Джессика Хенвик, ТиДжей Миллер, Венсан Кассель, Джон Галлахер мл., Мамуду Ати, Ганнер Райт, Фиона Рене, Аманда Труп
Музыка:Марко Белтрами, Брэндон Робертс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 января 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:22 января 2020
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