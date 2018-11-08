Под Сильвер-Лэйк

Режиссер: Дэвид Роберт Митчелл

Жанры: Триллер, Драма, Комедия, Криминал, Детектив.

Сэм знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при загадочных обстоятельствах. Теперь он одержим идеей непременно отыскать её, и пытается обнаружить хоть какие-то зацепки, во всем, что он видит и слышит. Неожиданно он находит что-то вроде кода или цепочки тайных посланий. Открывая каждое последующее сообщение, для него всё очевиднее становится, что он оказался внутри глобального заговора.

Продолжительность: 139 мин

Сценарий: Дэвид Роберт Митчелл

В ролях: Эндрю Гарфилд, Wendy Vanden Heuvel, Дебора Геффнер, Райли Кио, Рики Линдхоум, Джаннин Кота, Крис Гэнн, Калли Эрнандес, Джессика Макинсон, Риз Хартвиг

Музыка: Рич Врилэнд