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Под Сильвер-Лэйк

Режиссер:Дэвид Роберт Митчелл
Жанры: Триллер, Драма, Комедия, Криминал, Детектив.

Сэм знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при загадочных обстоятельствах. Теперь он одержим идеей непременно отыскать её, и пытается обнаружить хоть какие-то зацепки, во всем, что он видит и слышит. Неожиданно он находит что-то вроде кода или цепочки тайных посланий. Открывая каждое последующее сообщение, для него всё очевиднее становится, что он оказался внутри глобального заговора.

Продолжительность:139 мин
Сценарий:Дэвид Роберт Митчелл
В ролях:Эндрю Гарфилд, Wendy Vanden Heuvel, Дебора Геффнер, Райли Кио, Рики Линдхоум, Джаннин Кота, Крис Гэнн, Калли Эрнандес, Джессика Макинсон, Риз Хартвиг
Музыка:Рич Врилэнд
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:08 ноября 2018
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Мираж СинемаКинозал №5
c 8 по 11 ноября
22:15 (300 р.)
12 ноября
22:15 (100 р.)
13 ноября
22:15 (250 р.)
14 ноября
22:35 (250 р.)

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